الجابري: مفاهيم الثورة الحسينية كبيرة وعظيمة ولا بد للاعلام من نقلها الى العالم

2021/09/19 | 23:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، واثق الجابري، اليوم الاحد، على ان مفاهيم الثورة الحسينية كبيرة وعظيمة ولا بد للاعلام من نقلها الى العالم.وقال الجابري لبرنامج “حصاد الايام”: ان “الجهات المسؤولة عن الاتصال والبث يقع على عاتقها الاهتمام بالزيارة”.واضاف ان “الممارسات التي تفرد بها الشعب العراقي انعكست على المجتمع بشكل عام”.وتابع ان “واجب المؤسسات […]

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