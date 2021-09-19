بينها امرأة عراقية.. اكتشاف 4 جثث عند الحدود البولندية البيلاروسية

2021/09/19 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على أربع جثث، الأحد، عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفق مسؤولين من البلدين، بعد حوالي أسبوع على فرض وارسو حالة طوارىء عند حدودها في أعقاب التدفق المستمر المهاجرين.

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