الاستخبارات العسكرية تقبض على 4 مطلوبين بتهم الارهاب في نينوى وديالى

2021/09/19 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأحد، القبض على أربعة مطلوبين بتهم الارهاب في محافظتي ديالى ونينوى.

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وذكر بيان صدر عن الاستخبارات تلقى "ناس" نسخة منه (19 أيلول 2021) أنه " بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع شعب استخبارات الفرق الخامسة والخامسة عشرة وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية تمثلت في الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ والفوج الثاني من لواء المشاة ٥٣ ولواء المشاة الثاني والفوج الثالث لواء المشاة الاول تم من خلالها القاء القبض على اربعة ارهابيين، ثلاثة منهم في ديالى بمناطق قره تبه وسيطرة تقاطع جلولاء خانقين".

وأضافت، أن "الآخر غرب نينوى في سيطرة الشهيد الرائد حسين ، حيث جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب".

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