تحالف اليمين المحافظ إلى دكة المعارضة / نجاح هام لليسار الماركسي في النرويج - رشيد غويلب

2021/09/19 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تمخضت الانتخابات العامة التي شهدتها النرويج في 13 أيلول الحالي، عن فقدان تحالف يمين الوسط (حزب المحافظين، الديمقراطي المسيحي، الحزب الليبرالي، وحزب اليمين الشعبوي) للأكثرية وانتقاله إلى دكة المعارضة البرلمانية، بعد ان أمضي 8 سنوات في حكم البلاد.



وحصلت أحزاب التحالف على 68 مقعدا فقط من أصل مجموع مقاعد البرلمان البالغ 169 مقعدا.



وعلى الرغم من حصول حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي على اسوأ نتائجه ......





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