2021/09/19 | 23:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الخارجية العراقية، وفاة مواطنة على حدود بيلاروسيا، وبولندا.

وقالت الخارجية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزارة الخارجيَّة وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، تتابع بإهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة".

وأعلنت السلطات البيلاروسية، في وقت سابق، العثور على جثة مهاجرة عراقية يوم الأحد، عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وفي مطلع آب/أغسطس عثر حرس الحدود البيلاروسي، على عراقي "قُتل بقسوة" في ميدينينكاي، الحدودية مع ليتوانيا، وفق السلطات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء وأكبر مدنها.

اقرأ/ي أيضًا:

موجات الهجرة العراقية..



كوابيس الاحتجاجات والآمال الضائعة

الهروب الجديد: تطورات حادثة مقتل عراقي بـ "قسوة" عند حدود ليتوانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تؤكد وفاة مواطنة عراقية على حدود بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تؤكد وفاة مواطنة عراقية على حدود بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).