2021/09/19 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rz8B2htLfXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد السعدي: جميع الكتل شاركت بتشكيل حكومة عبدالمهدي، والتيار الصدري لم يتنازل عن اي منصب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد السعدي: جميع الكتل شاركت بتشكيل حكومة عبدالمهدي، والتيار الصدري لم يتنازل عن اي منصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).