شاهد بالفيديو.. الأزمة الأمنية العراقية.. تسليح يفتقد المهنية وترسانات كانت غنيمة لداعش والفصائل

2021/09/19 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oKVindsOlDA

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