2021/09/19 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z2crdAwTx34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التشريعية. مرشحو الديمقراطي الكوردستاني يدخلون التنافس الانتخابي مستنيرين بمنهج الرئيس بارزاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التشريعية. مرشحو الديمقراطي الكوردستاني يدخلون التنافس الانتخابي مستنيرين بمنهج الرئيس بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).