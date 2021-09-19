شاهد بالفيديو.. مثال الالوسي: الخارجية الامريكية تسعى الى التعجيل بسحب جميع التواجد العسكري في العراق

2021/09/19 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1dpnhro63PE

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