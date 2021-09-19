2021/09/19 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استمرارا لجهود وزارة الصحة بتوفير مختلف انواع اللقاحات ومن مناشئ عالمية رصينة ،وبدعم من منظمة اليونسيف أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم الاحد الموافق ١٩ ايلول ٢٠٢١ عن وصول شحنة من لقاح BCG عبر مطار بغداد الدوليوقد تم نفاض اللقاح في مخازن كيماديا لحين توزيعه على المراكز والمنافذ المتخصصة في وزاره الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول شحنة من لقاح BCG) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول شحنة من لقاح BCG) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).