استحداث قوة أمنية خاصة لردع النزاعات العشائرية في البصرة

2021/09/19 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة ، استحداث قوة مرتبة لردع النزاعات العشائرية سميت بالقوة الضارية في المحافظة.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان انه "بعد دراسة الواقع الأمني لقاطع المسؤولية تبين أن البصرة من أفضل المحافظات الآمنة لولى النزاعات العشائرية التي أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية وعكست الصورة السلبية لمحافظة البصرة "، مبينا انه "تقرر استحداث قوة قادرة لمجابهة تلك النزاعات والقضاء عليها أو الحد منها ".وأضاف قائد العمليات أن "الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعمل وبشكل جدي على نصب كامرات المراقبة الذي يعد من أهم المشاريع الأمنية ".ومن جانب آخر أكد قائد العمليات، أن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للمواطنين خلال الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات البرلمانية .وفي مجال مكافحة المخدرات، قال الماجدي: " نعمل مع الجهات ذات العلاقة على أيجاد بنى تحتية قادرة على غلق منافذ توريد المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".

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