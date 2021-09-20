10 ملايين دينار فقط.. آخر ما يحول بين المتظاهر كميل قاسم والوقوف مرة أخرى

2021/09/20 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناشط حسن زهير حاكم، المعروف بـ"أبو زين العابدين الحسناوي"، الأحد، الحاجة إلى 10 ملايين دينار فقط، لاكتمال المبلغ المطلوب لعلاج الناشط كميل قاسم.





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وواكب "ناس" انطلاق الحملة منذ عدة أسابيع، حيث يواصل نشطاء ووجهاء محافظة النجف، جمع التبرعات لمعالجة الجريح "كميل قاسم" أحد ضحايا احتجاجات تشرين 2019، فيما شارك مسؤولون ورجال دين، في تلك الحملة.

وكميل قاسم، هو واحد من آلاف الجرحى الذين سقطوا خلال قمع تظاهرات تشرين من العام 2019، وما بعدها من أحداث، إلا أن إصابة كميل، تسببت بشلل تام في أطرافه.

وأصيب "كميل" في (5 شباط 2020)، برصاصة في منطقة الظهر تسببت له بشلل رباعي اقعده في المنزل طول المدة الماضية.

ونشر المتظاهر الجريح "كميل قاسم" على صفحته الشخصية في فيسبوك، صور وفيديوهات خلال مشاركته في الاحتجاجات قبل إصابته، وهو يأمل العودة إلى السير على قدميه من جديد.

شارك وجهاء ورجال دين من بينهم الخطيب زمان الحسناوي، ومسؤولون حكوميون كمدير استثمار النجف ضرغام كيكو، في الحملة وبمبالغ متفاوتة.

وسبق أن نظم نشطاء النجف سلسلة تظاهرات للمطالبة بحسم ملف جرحى تظاهرات تشرين، وخاصة اولئك الذين تعرضوا لإصابات خطيرة.

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