قصص وحواديت من العالم القديم (18) مقتل قيصر - محمد زكريا توفيق

2021/09/20 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق كاتو يدمر نفسه في يوتيكا.



ماركوس بروتوس، هو من سلالة جونيوس بروتوس، الذي ضحى بابنه من أجل العدالة وقضية الحرية.



أحب ماركوس بروتوس الحرية غاليا، كما فعل سلفه العظيم.



لذلك كان يسمى "آخر روماني؛ " كما كان يطلق على فوكيون "آخر يوناني".



أي كما نقول نحن، آخر الرجال المحترمين.



بعد وفاة هؤلاء الرجال البارزين، لم تعد كلا من روما أو اليونان جمهوريات حرة.



قتل الأثينيون فوكيون بالسم، في الوقت ......





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