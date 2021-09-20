2021/09/20 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mcx9j5Ih5Ok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصقور حائرة بين خلف وأوديشو وسمير كاظم يفتح النار | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصقور حائرة بين خلف وأوديشو وسمير كاظم يفتح النار | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).