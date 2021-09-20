‏10 حالات كل ساعة.. الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي.. تعرف على الاسباب ‏

2021/09/20 | 00:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس ‏القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أغسطس الماضي قرابة ‏‏23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، ‏بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر ‏واحد فقط‎.‎

وقد أثارت هذه النسبة المرتفعة القلق من تصاعد ظاهرة الطلاق التي تعصف ‏بالمجتمع العراقي، وتؤثر سلبا على أمنه واستقراره، فهذه النسبة تعبر، بحسب ‏المختصين، عن اتساع نطاق دائرة التفكك الأسري، وما ينجم عنه من مشاكل ‏وأزمات اجتماعية حادة ومتناسلة، حيث تحصل كل يوم نحو 210 حالة طلاق ‏تقريبا، بواقع قرابة 9 حالات في الساعة الواحدة‎.‎

ويرى المختصون في علم الاجتماع، أن ارتفاع حالات الطلاق نتاج طبيعي لتراكم ‏الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد، خلال الأعوام القليلة ‏الماضية، سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبعاته الاقتصادية والنفسية ‏الكارثية‎.‎

عن خطورة ما يحدث، تقول الأستاذة الجامعية الدكتورة بشرى العبيدي، ان ‏‏"معدلات الطلاق تزداد بشكل مهول ومخيف في الآونة الأخيرة، والسبب الأساسي ‏هو العنف الأسري، كما هو مدون لدى مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الزيجات ‏القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، فهذه الأسباب الثلاث الرئيسية هي التي تقف ‏خلف غالبية حالات الطلاق المسجلة بالعراق، فالزيحات القسرية وزيجات القصر ‏كلها تتم خارج إطار المحاكم، ولهذا فإن عدد حالات الطلاق التي تتم خارج تلك ‏المحاكم، هو ضعف تلك التي تتم ضمن المحاكم، كما هو واضح مثلا خلال ‏إحصائية الشهر الأخير‎".



‎

وتضيف بشرى، وهي عضو سابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: "تصاعد ‏حالات الطلاق والعنف والإذلال الذي يسبقها ويرافقها، من يدفع ثمنه بالدرجة ‏الأولى هم الأطفال، الذين هم أكبر ضحايا كارثة الطلاق، فالسيدة المطلقة مثلا، ‏تستطيع تدبير أمورها والبدء بحياة جديدة، لو قامت بتقوية شخصيتها مع أن ‏مجتمعنا مع الأسف لا يشجع على إثبات النساء لذواتهن، وهكذا تفرز حالات ‏الطلاق قنابل موقوتة، لعل من أبرز نماذجها أطفال الشوارع، الذين هم في غالبهم ‏ضحايا نتاج طلاق آبائهم، حيث يقعون بسهولة ويسر في فخاخ العصابات ‏الإجرامية والدعارة والسرقة، وبيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بهم".‏

وعن سبل كبح هذا التصاعد المضطرد في معدلات الطلاق في العراق، تقول ‏العبيدي: "لا بد أولا وقبل كل شيء من وقف العنف الأسري، ولا بد هنا من سن ‏قانون يقضي بتحريمه وتجريمه، ولا يسمح بتاتا بالإفلات من العقاب، فالقوانين ‏النافذة في بعضها غير رادعة وغير كافية، في هذا المجال، بل وتقوم في بعض ‏بنودها بإيجاد تبريرات تخفيفية لمن قام مثلا، بحرق زوجته أو تعنيفها وضربها، ‏وحتى قتلها، تحت ستار ما تسمى جرائم الشرف، وقس على ذلك‎".‎

وتتابع الناشطة العراقية في مجال الدفاع عن المرأة والطفل: "ومن ناحية ثانية لا بد ‏من توعية المجتمع بحقوق النساء، وبأن الرجولة لا تعني ممارسة العنف ضد ‏المرأة، وأنك كرب أسرة يجب أن تكون وبالضرورة عبوسا وعنيفا وصارما، في ‏تعاطيك مع شريكة حياتك ومع أطفالك، كما هي الصورة النمطية السائدة في ‏مجتمعنا‎". ‎

من جهتها، تقول نسرين وهي سيدة عراقية مرت بتجربة الطلاق، ": "لكوني ما ‏عدت قادرة على إكمال الطريق مع زوجي السابق طلبت الطلاق، ففي النهاية ‏الزواج يحتاج لتوافق وتفاهم وتقارب فكري، وانسجام في العادات والتقاليد، بغض ‏النظر عن الاعتبارات العاطفية، لكن غالبية قصص الطلاق تختلف عن قصتي، ‏وهي لنساء تم تطليقهن من قبل أزواجهن تعسفيا ولاعتبارات تتعلق أساسا، بنزعات ‏ذكورية تقوم على احتقار الزوجة، والنظر لها كعاملة منزلية لنقل أو منجبة ومربية ‏للأطفال‎".



‎

وتضيف: "الطلاق ليس نهاية العالم بل قد يشكل بداية جديدة وواعدة، لكن لنعترف ‏أن الغالبية العظمى من المطلقات يعانين الأمرين من بعده، ويعشن حياة مليئة ‏بالمصاعب والضغوطات الخانقة الذاتية والموضوعية".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏10 حالات كل ساعة.. الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي.. تعرف على الاسباب ‏) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏10 حالات كل ساعة.. الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي.. تعرف على الاسباب ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).