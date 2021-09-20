رئيس الجمهورية يتوجه إلى نيويورك

2021/09/20 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، إلى نيويورك.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "صالح غادر، أرض الوطن متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين".

واضافت انه "من المقرر أن يُلقي صالح كلمة العراق في اجتماع الجمعية العمومية".

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