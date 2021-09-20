ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فالنسيا

2021/09/20 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة الخامسة من الليجا، على ارضية ملعب " ميستايا"، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 10 في المركز الثالث.بداية الشوط الأول من المباراة كامن هادئة نسبياً بين الفريقين، قبل أن يكسر كاسيميرو الجمود بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار المرمى في الدقيقة "6"، ثم أرسل فالفيردي كرة عرضية خطيرة أبعدها الحارس ثم شتتها الدفاع، وبعدها طالب فالنسيا بركلة جزاء ضد ألابا لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.أرسل جوميز كرة عرضية خطيرة مرت من أمام دورو ثم أبعدها دفاع ريال مدريد، وبعدها سدد كاسيميرو كرة قوية ولكن بين أحضان الحارس في الدقيقة "31"، وكاد فالنسيا أن يسجل هدف التقدم بعد ضربة حرة مباشرة لعبت داخل منطقة الجزاء حولها باوليستا برأسية لكن كورتوا أبعدها بصعوبة في الدقيقة "42".انطلق ريال مدريد بهجمة منظمة وسريعة وانتهت بكرة عرضية من فالفيردي لكن الحارس تصدى لها على مرتين في الدقيقة "44"، وبعدها سدد جوميز كرة من ضربة حرة مباشرة بجوار المرمى، لينتهي الشوط 0-0.ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق من أمام دورو في الدقيقة "45"، ثم رد فينيسيوس بكرة خطيرة في الشباك الخارجية، ثم أهدر جيديش هدف محقق بتسديدة فوق المرمى في الدقيقة "49"، ثم سدد فاسكيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بين أحضان الحارس في الدقيقة "58".سدد كاسييميرو كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس على مرتين، ثم سجل فالنسيا هدف التقدم عن طريق هوجو دورو بعد عرضية ارتطمت في فاسكيز ووصل الى دورو الذي سدد الكرة في الشباك في الدقيقة "66"، ثم خرج مودريتش وكاسيميرو ودخل كامافينجا ورودريجو، ثم أهدر بنزيما هدف محقق بتسديدة ابعدها الحارس.كاد رودريجو أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته بجوار القائم في الدقيقة "73"، ثم خرج فالفيردي وهازارد ودخل يوفيتش وإيسكو في الدقيقة "78"، ثم سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور بعد كرة وصلت اليه من بنزيما قبل أن يسددها لترتطم في المدافع وسكنت الشباك في الدقيقة "86".وفي الدقيقة "89" سجل ريال مدريد هدف الفوز عن طريق كريم بنزيما، بعد كرة عرضية من فينيسيوس حولها بنزيما برأسية في الشباك، مرت الدقائق بعدها ثم انتهى اللقاء بفوز ريال مدريد 2-1.

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