2021/09/20 | 00:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لتجمع المنتج الوطني جاسم العامري ،اليوم الاحد، أن من المهم دعم القطاع الخاص وايجاد بيئة للاستثمار لمعالجة البطالة، مبينا ان هدفنا هو بناء الاقتصاد العراقي لاستعادة الدولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتج الوطني: نسعى الى بناء الاقتصاد ولسنا “طلاب سلطة” المركز الخبري الوطني.

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