الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 4 مطلوبين بـ

2021/09/20 | 00:43 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الاستخبارات العسكرية، القبض على أربعة مطلوبين بتهم الإرهاب في محافظتي ديالى ونينوى.

وذكر بيان صدر عن الاستخبارات تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع شعب استخبارات الفرق الخامسة والخامسة عشر، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية تمثلت في الفوج الثالث لواء المشاة 72 والفوج الثاني من لواء المشاة 53 ولواء المشاة الثاني والفوج الثالث لواء المشاة الأول تم من خلالها إلقاء القبض على أربعة إرهابيين، ثلاثة منهم في ديالى بمناطق قره تبه وسيطرة تقاطع جلولاء خانقين".

وأضافت، أن "الآخر غرب نينوى في سيطرة الشهيد الرائد حسين، حيث جرى تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب".

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