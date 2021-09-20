إلغاء الليبرالية يخفض الإسلام السياسي - المنصور جعفر

2021/09/20 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا رأي عن ضرورة إلغاء تفاوت الوضع المعيشي الذي يزيد التدين السياسي ويحوله لعصبية وإلى نزاعات وقمع أو إرهاب.



1‐ حالات تفاوت المعيشة:توجد ثلاثة حالات لتفاوت المعيشة في المجنمع الليبرالي: حالة بؤس شديد تعيشها غالبية الكادحين التي لا تملك في سوق المعيشة وتلبية أسعارها الغالية سوى بيع قوة عملها وحتى بعد بيع قوة عملها لتجد مقابلاً لها سوى الفتات، الثانية حالة شلهتة وتتمثل في ......





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