مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز (1-6) - عقيل الناصري

2021/09/20 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري ساهمت كل دول الجوار الستة في التعاون فيما بينها مع اختلاف النسب، أو بصورة منفردة في الحوادث الانقلابية في العراق 1963 بصورة خاصة، وحاولت إيجاد حجة للتدخل العسكري أو من خلال التبني للحركات الانقلابية والمساهمة في تموليها ماديا ومعنوياً، وبالأخص ساهمت الجمهورية العربية المتحدة بقيادة عبد الناصر، قبيل الانفصال وبعده، في عدة أنقلابات عسكرية.



وفي جملة المؤامرة التي حكيت ضد العراق.



علما بأنه ابتداء ......





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