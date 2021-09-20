2021/09/20 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ 7 سنوات .. يقرع ناقوس كينسة "مار متي" في نينوى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: exWSC6EUZ2o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ 7 سنوات .. يقرع ناقوس كينسة "مار متي" في نينوى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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