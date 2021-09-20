شاهد بالفيديو.. -خبير اقتصادي: اختطاف فريق بريطاني متخصص بتحول العراق من نظام ورقي الى الكتروني؟!!

2021/09/20 | 00:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hTMsVHNgZBU

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