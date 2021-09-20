2021/09/20 | 00:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ABnFq9YlYak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: حجج المقاطعة واهنة ولا قيمة لها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: حجج المقاطعة واهنة ولا قيمة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).