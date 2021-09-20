فرنسا تلغي اجتماعا بين وزيرة دفاعها ونظيرها البريطاني على خلفية أزمة الغواصات

2021/09/20 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن اجتماعا كان مقررا هذا الأسبوع بين وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس ألغي بناء على طلب باريس.ويأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين باريس ولندن على خلفية إلغاء صفقة بيع غواصات بين فرنسا وأستراليا.وأعلنت أستراليا مؤخرا عن إلغاء صفقة الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية، بعد أن أقامت تحالفا دفاعيا وأمنيا جديدا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.واتهمت فرنسا الخميس الماضي أستراليا بـ"طعنها في الظهر"، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.المصدر: RT

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