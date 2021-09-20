حملة قمع وغياب المعارضة.. الحزب الحاكم في روسيا يتصدر الانتخابات

2021/09/20 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت النتائج الأولية، بعد فرز عشرة في المئة من الأصوات حصول حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكريملين، على 38 في المئة، حيث يشكل هذا تراجعا من نسبة الـ54 في المئة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2015، رغم حملة القمع والإقصاء التي سبقت السباق.

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