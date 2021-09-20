2021/09/20 | 01:54 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يغادرُ أرض الوطن متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها (76) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 01:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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