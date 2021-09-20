اختفت بعد رحلة مع شريكها.. اكتشاف بقايا بشرية

2021/09/20 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، اكتشاف جثة فتاة مفقودة منذ 11 سبتمبر الجاري، في ولاية وايومنغ الأميركية.

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