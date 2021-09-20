مفوضيَّة الانتخابات تستعدّ لإجراء محاكاة الاقتراع الأخيرة

2021/09/20 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الانصاري

المحافظات: شروق ماهر ونهضة علي وعباس رضا الموسوي

تستعدّ المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء 22 من الشهر الحالي، مبينة أنَّ عدد الإعلاميين المعتمدين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين يبلغ قرابة 45 ألف شخص.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أنَّ "المحاكاة ستجرى في عموم العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بحضور الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، فضلاً عن الأمن السبراني".

أما في الديوانية، فأعلنت مفوضية الانتخابات في المحافظة تشكيل لجنة إعلامية لدعم الجهد الوطني المتعلق بالانتخابات البرلمانية، وتم اختيار مراسل "الصباح" رئيساً لتلك اللجنة.

وقال مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة فارس العطية في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تشكيل اللجنة الاعلامية لدعم الجهد الوطني المتعلق بالانتخابات البرلمانية يعد حدثا مهما لم تشهده الدورات الانتخابية السابقة"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة لاسيما الجهد الاعلامي الذي يزيد من حجم المشاركة ويرفع من مستوى الشفافية وينقل الاحداث الجارية بشكلها الحقيقي".

من جانبه، قال مسؤول اعلام المفوضية في مكتب كركوك علي عباس لـ"الصباح": إنَّ "المكتب أكمل التحضيرات والاستعدادات لتهيئة الاجواء الانتخابية ومراكز الاقتراع والاجهزة الالكترونية الخاصة بالاقتراعين الخاص والعام"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة توزيع البطاقات البايومترية بلغت 90 %".

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