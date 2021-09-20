2021/09/20 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدافع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن قراره باستبدال نجمه ليونيل ميسي، خلال الفوز على أولمبيك ليون، في الدوري الفرنسي. وقال بوكيتينو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "استبدال ميسي كان لحمايته من الإصابة..وسيكون هناك مثل هذه القرارات في المباريات القادمة، وبالتأكيد ستكون صعبة ومثيرة للجدل".وتابع: "لقد سألت ميسي كيف حالته"، ورد علي: "أنا بخير وهادئ".وكان قرار بوكيتينو قد أثار غضب الدولي الأرجنتيني، الذي رفض مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎ بوكيتينو يكشف سبب استبدال ميسي في مباراة ليون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎ بوكيتينو يكشف سبب استبدال ميسي في مباراة ليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).