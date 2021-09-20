العراق يسعى لتقليل الاقتراض الخارجي

2021/09/20 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ينجح العراق في تقليل الاقتراض الخارجي؟ وما هي البدائل؟

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