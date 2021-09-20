قتيلان جراء اصطدام مروحيتين تابعتين لقوات حفتر شرق ليبيا

2021/09/20 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر تصادم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو في قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين أثناء مهمة عسكرية قرب مدينة بنغازي.

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