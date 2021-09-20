أزمة الحكومة الصومالية.. تقرير: اختفاء ضابطة استخبارات يقوي تنظيم

2021/09/20 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى اختفاء ضابط استخبارات صومالية شابة إلى تأجيج الصراع على السطة بين الرئيس ورئيس الوزراء الصوماليين، وهو صراع أدى إلى أدى "تمزيق الحكومة"، وربما يفتح فرصا جديدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة"، وفق تقرير لواشنطن بوست

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