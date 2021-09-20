جونسون يشدد على العلاقة

2021/09/20 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، على العلاقة "بالغة الأهمّية" بين بلاده وفرنسا، وذلك في مواجهة غضب باريس من إعلان شراكة استراتيجيّة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تشمل تزويد كانبيرا غوّاصات أميركيّة.

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