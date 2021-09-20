2021/09/20 | 05:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصعيد عسكري في إدلب تقوده قوات الأسد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد عسكري في إدلب تقوده قوات الأسد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد عسكري في إدلب تقوده قوات الأسد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد عسكري في إدلب تقوده قوات الأسد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).