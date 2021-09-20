"337 ألف دولار".. كريستيانو رونالدو "فريسة للنصب والاحتيال"

2021/09/20 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض كريستيانو رونالدو للاحتيال والنصب بحوالي 288 ألف يورو من قبل موظفة بوكالة سفريات، بحسب صحيفة "ماركا الإسبانية.

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