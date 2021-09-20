"ثلث" المتعافين من كوفيد يشهدون أعراضا "طويلة الأمد"

2021/09/20 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة نشرتها "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية، أن واحدا بين كل ثلاثة أشخاص أبلغوا عن حدوث أعراض مستمرة لمرض كوفيد-19 بعد نحو شهرين على الأقل من الإصابة بالمرض

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