تساؤلات حول مصير الفئران بعد إعصار إيدا

2021/09/20 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اجتياح الأمطار الغزيرة لكثير من مدن الساحل الشرقي في الولايات المتحدة في بداية سبتمبر، في أعقاب إعصار إيدا، بدأت السلطات حصر الخسائر البشرية والأضرار المادية، لكن هناك تساؤلات حول ما أصاب سكان الأعماق الجوفية "الفئران" ومصيرهم، وهو ما يركز عليه تقرير لشبكة "سي أن أن".

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