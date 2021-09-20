ابحث عن امرأة غيرى ........ قصائد - منى حلمي

2021/09/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي أربع قصائد -------------- 1 – دروس التكيف ------------------------ يستثمرون ويتاجرونفى أمراض الناسهم أكثر خطراً من فكر متطرفأو سرطان يعربد أو كبد متليف هم فى أمان كامل من غدر الأقدار وانتقام البشرفقد تعلموا منذ القدم فن التستر ودروس التكيف -----------------------------------------------------------2 – لا يه ......





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