هل رأيتَ ما رأيت أم رأيتَ ما لم أرَ؟... - محمد الحنفي

2021/09/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي لم أر شيئا...في عز الليل...في عز النهار...في كل حين...يصير فيه الخلو...إلى النفس...°°°°°°ماذا أرى...في كل الصباح...حين يحين الصباح...في كل المساء...حين يحين المساء...والمسافرون...يرون ما لم نر...°°°°°°والناس في بيوتهم...ينشغلون...كل الوقت...بالمعيش...لا يرون أي شيء...في بيوتهم...حتى وإن كان الشيء...قائما...



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