نصوص 6 - فاروق سلوم

2021/09/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم عزلتي حجرٌ ورؤيا كأن السماء ْلم تزل تلبس ُ خاتم القزح ..



اللون حيث يصمت الغيم ويسكت ُ البكاء ْعزلتي هي ناس غابتي ..



واكتشاف المجهول في خرائط الأسماء ْعزلتي وطن من الذكرياتمن الكلماتمن تقاطيع وجه فتاتي البعيدةيفصلنا الشك ..



ابن قسوة البداوةابن غدر ِ الصحراء ْعزلتي فكرةٌ في الأقاصي وفي الجنون تأتيمن رؤى طفولتي في آخر الأفق ِ عزلتي القراءة ُفي الب ......





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