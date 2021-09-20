2021/09/20 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت النتائج المبكرة في الانتخابات البرلمانية الروسية تصاعدا في معارضة الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، وحصل حزب روسيا الموحدة على 44 في المئة من الأصوات، أي أقل بنسبة 10 نقاط مئوية عن الانتخابات السابقة عام 2016.وفي المركز الثاني، حصل الحزب الشيوعي على 22 في المئة، مقارنة بنسبة 13 في المئة عام 2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الروسية.. تراجع في شعبية "حزب بوتين" وشكوك بشأن نزاهتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الروسية.. تراجع في شعبية "حزب بوتين" وشكوك بشأن نزاهتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).