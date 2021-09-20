2021/09/20 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت اللجنة بأن نتائج فرز حوالي 35 % من أصوات الناخبين في الاقتراع الفدرالي عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ45.37.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في النتائج الأولية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في النتائج الأولية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).