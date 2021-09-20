2021/09/20 | 08:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

غادر رئيس الجمهورية برهم صالح أرض العراق متوجهاً إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لمكتب صالح تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، أنه "غادرَ رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء أمس الأحد 19 أيلول 2021 أرض الوطن متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة في دورتها الـ76".

وأضاف، "من المقرر أن يُلقي الرئيس كلمة العراق في اجتماع الجمعية العمومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح إلى نيويورك للمشاركة في لقاء جمعية الأمم المتحدة السنوي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح إلى نيويورك للمشاركة في لقاء جمعية الأمم المتحدة السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).