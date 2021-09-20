التعليم العالي الخصوصي بالمغرب سياسة طبقية بامتياز - عبد الحق الوسولي

2021/09/20 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحق_الوسولي على غرار القطاعات الحيوية كالصحة والتشغيل والخدمات العمومية…، كان قطاع التعليم عموما وقطاع التعليم العالي خصوصا من بين القطاعات الاجتماعية المستهدفة بسياسة التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية في بداية الثمانينات “سياسة التقويم الهيكلي”.



إنّ بداية الخوصصة في المغرب تعود إلى سنة 1983، مما أدى إلى المشاركة المتزايدة للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في القرار ......





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