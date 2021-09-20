البيجيدي بعد أن قضى المخزن به حاجته - التيتي الحبيب

2021/09/20 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب كما كان منتظرا منذ مدة انتهت صلاحية حزب البيجيدي ولم تعد للمخزن به حاجة.



أكثر من ذلك، استعمل البيجيدي ككبش المحرقة وألصقت به كل مظاهر الاستبداد واستغلال النفوذ وكل أعطاب السياسة والفشل الذريع للاختيارات الاستراتيحية للنظام القائم ودولة الكمبرادور.



ولأن الأوزار والمصائب كبيرة جدا، كانت الفاتورة مرتفعة أُرغِم البيجيدي على تأديتها في انتخابات 8 شتنبر 2021.



فقد فيها 112 مقعدا في البرلمان وكاد أن ي ......





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