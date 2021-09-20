أزمة صفقة الغواصات.. رئيس وزراء أستراليا يتوجه إلى واشنطن

2021/09/20 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاثنين، إلى واشنطن للقاء زعماء مجموعة الحوار الرباعية، في ظل انتقادات لقرار حكومته التخلي عن صفقة غواصات بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا.

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