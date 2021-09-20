2021/09/20 | 08:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أطلــــــــقت مـــديرية الشؤون المالية العامة لهيئة الحــــــشد الشــــــعبي استمارة عودة المفسوخة عقودهم.

وكان رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أعلن في 13 من الشهر الجاري عودة المفسوخة عـــقودهم من الحشد الى الخدمة ويبلغ عددهم 30 الفاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية الحشد تطلق استمارة عودة المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية الحشد تطلق استمارة عودة المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).