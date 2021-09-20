كورونا عالميا..228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة

2021/09/20 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي […]

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