وزير الداخلية يحمل إلى الأردن ملفات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب

2021/09/20 | 08:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الأحد، رئيس الوزراء الاردني ونظيره، وبحث معهما تطوير العلاقات بين جمهورية العراق والمملكة الهاشمية، فيما نقل رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الحكومة الاردنية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «وزير الداخلية عثمان الغانمي، التقى رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، وفي بداية اللقاء نقل الغانمي تحيات وسلام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مؤكداً «حرص العراق حكومةً وشعبا على تطوير العراق مع المملكة الاردنية الهاشمية لكون البلدين تربطهما علاقات اخوية متجذرة».

واشاد الوزير بحسب البيان بـ «مستوى التعاون والتنسيق الامني»، مشدداً على ان «الحدود بين البلدين بقيت مستقرة وآمنة رغم الظروف والتحديات».

وبين الغانمي إن «الوضع في العراق مستقر وآمن الامر الذي يسمح بالتوجه نحو اعادة البناء»، مشيرا الى ان «الجهات المختصة انهت جميع الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر المقبل والتي ستشهد وجود مراقبين دوليين ووسائل إعلام وصحافة دولية».

من جانبه أكد رئيس الوزراء الاردني على «اهمية العمل المشترك وتكثيف التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة»، مشيداً بـ «عمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط العراق والاردن والحرص على تعزيزها في جميع مجالات التعاون، موكداً حرص بلاده على امن واستقرار العراق ومسيرة البناء فيه». الى ذلك التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحسب ماورد بالبيان، «نظيره الاردني مازن الفراية، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مكافحة الارهاب والجريمة وضبط الحدود وتبادل الخبرات والمعلومات لتوفير الامن وتعزيزه في المنطقة».

واشاد وزيرالداخلية الاردني بـ «مستوى التعاون بين البلدين وما تقوم به القوات الامنية العراقية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة»، مثمناً «دور العراق في الحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار».

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